A szörny mindannyiunkban ott lakik

Szerző: -zsi-

A napokban néztem meg a "Hatodik érzék" alkotójának legújabb filmjét. A "Széttörve" végig a mozi foteljébe szegez, néha még jobban is, mint arra épeszű ember vágyna. Már a film főcíme is kifejezetten nyomasztó. Témáját tekintve pedig még annál is több gondolatot ébreszt, mint ahány személyiséggel a film legsokrétűbb karaktere rendelkezik.A mozi után azon kezdett el járni az agyam, ismerek-e olyan embert a környezetemben, beleértve magamat is, akinek ne lenne minimum két személyisége. Jóbarátommal beszélgetve arra jutottunk, hogy ez teljesen normális. Vegyük például A. A. Milne Micimackóját, amely az egyik legokosabb mese, ugyanis Róbert Gida plüss állatai maga a kisfiú személyiségei különböző lelkiállapotaiban.A gond valószínűleg ott kezdődik, ha ezek az alapvetően meglévő személyiségeink nem jönnek jól ki egymással, ha hazudniuk, bujkálniuk kell egymás elől, ha szemet kell hunyniuk egymás bűnei felett. Ez egy ideig-óráig működőképes, és az agy egyre inkább fejlesztgeti magát, megmagyaráz, ideológiákat gyárt a miértekre, majd egyszer csak, amikor már elviselhetetlenné válik a feszítő disszonancia, elektrosokkizálja magát, előhívja a szörnyet. A szörnyet, aki sok esetben lerombol mindent, mert így kívánja a megtisztulást.Azt mondom, ha gyakran érezzük azt egy tettünkkel kapcsolatban, ez olyan, mintha nem én lennék, akkor érdemes elgondolkodni azon, melyik az az állapotunk, mit teszünk olyankor, amikor JÓnak, BOLDOGnak érezzük magunkat. S el kell kezdenünk abba az irányba haladni az Úton. NINCS MÁS LEHETŐSÉG. A megfelelő időpont erre pedig a MOST.Figyeljünk egymásra, amelynek első lépése, hogy önmagunkat is tanulmányozzuk és ha kell javítjuk...hogy hangulataink egy mindenki előtt büszkén vállalható, egymással harmóniában lévő személyiséggé forrják ki magunkat! Az agyunk szerencsére képes erre.