Alföldi Róbert nagy fába vágta a fejszéjét

A Zikkurat Színpadi Ügynökség előadása szeptember 10-én két alkalommal, délután és este is látható a Sportarénában. A bemutató után a darab országos turnéra indul.Alföldi Róbert a produkció keddi budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, minőségi csapatot válogattak össze a sokszereplős produkcióhoz, az alkotók többségével már többször dolgozott együtt.Mint mondta, különleges feladat a Hegedűs a háztetőn színpadra állítása, hiszen egy híres musicalről van szó, amelynek produkcióját a jogtulajdonosok figyelemmel kísérik. Tehát semmiféle balhé nem lesz - jegyezte meg a rendező.Rosta Mária, a Zikkurat Színpadi Ügynökség vezetője felidézte, hogy a darab bemutatásának ötlete két éve született meg. Ez egy olyan klasszikus musical, amely illik az eddig bemutatott produkcióik sorába - mondta.Tájékoztatása szerint a darab bemutatásánál a társaságiadó-kedvezmény rendszerére (TAO), valamint a jegybevételre támaszkodnak, de a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja a produkciót, amelynek költségvetése - a vidéki előadásokkal együtt - mintegy 260 millió forint.Eredetileg egy esti előadást hirdettek meg szeptember 10-re, de miután annak nézőtere megtelt, egy délutáni előadást is játszanak - tette hozzá Rosta Mária, megjegyezve, hogy a budapesti bemutató után 8 vidéki sportcsarnokba viszik el a darabot.Alföldi Róbert kiemelte, ugyanúgy tekint erre a darabra, a szereplőkre, a helyzetekre, mintha egy Shakespeare-művet játszanának, komolyan véve az adott pillanatokat.Az elmúlt évek nagyszabású produkcióit is ez a megközelítés jellemezte: kidolgozták azokat az emberi pillanatokat, viszonyokat, szituációkat, amelyeket az adott mű éppen felkínál. "Ez az anyag nagyon sok ilyet kínál" - jegyezte meg.Mint mondta, a darab arról szól, hogy ha vannak is különbségek közöttünk - más istenben hiszünk, más a kultúránk és mások a hagyományaink - a hétköznapi életben jól ellennénk egymással, ha a fejünk fölött nem találnák ki, hogy nekünk hogyan jó, kiket kell utálni és kiket szeretni.