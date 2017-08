Alkut kötött a TV2 Hajós Andrással

Forrás: Bors

Most úgy néz ki, a Dalfutárért cserében elvállalja a Sztárban sztár műsort is, amelyben eddig is zsűritagként szerepelt.- Azt beszélik, hogy kompromisszumos megoldást ajánlottak Hajósnak - mondta a lapnak egy névtelenséget kérő bennfentes. - Csinálhatja tovább a TV2-n a Dalfutárt, cserébe a Sztárban sztárt is elvállalja. Állítólag Hajós sokáig hezitált, de végül a maradás mellett döntött, mivel a zenés műsor a saját "gyermeke", nagyon szereti.