Az emberi beszéd fejlődését tárják fel az orángutánok hangjai

Forrás: Sztárklikk/MTI

Adriano Reis e Lameira, a Durhami Egyetem kutatója 48 orángután csaknem ötezer "csókszerű hangját" rögzítette és elemezte. Véleménye szerint az állatok ezeket az összeszorított ajkakkal képzett, mássalhangzószerű hangokat kombinálják különböző üzenetek közlésére. A megfigyelés betekintést enged abba, hogyan formálták első szavaikat az emberek ősei - írja a BBC News.A szakértő és kollégái eredményeiket a Nature Human Behaviour című szaklapban mutatták be.Több ezer órányi hanganyag kielemzése után a szakértők megállapították, hogy az állatok számos különböző információt építettek be a cuppanó hangba. A szakértők szerint ez ahhoz hasonló, mint amikor az emberek több szót használnak ugyanarra a dologra."Úgy tűnik, biztosra akartak menni abban, hogy az üzenet megérkezik, ezért ugyanazt az üzenetet különböző hangkombinációkkal is elküldték" - vélik a tudósok."Az emberi nyelv rendkívüli módon fejlett és komplex, gyakorlatilag bármilyen információt képesek vagyunk hanggá alakítani. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a szavak valamilyen kezdetleges előhangokból váltak komplex üzenetekké. Az orangután hangjait gyakorlatilag egyfajta időgépként használtuk, visszamentünk abba az időbe, amikor őseink azokat a hangokat használták, amelyek később mássalhangzókká és magánhangzókká váltak" - mondta Reis e Lameira.A kutatócsoport azért a csókhoz hasonlóan képzett hangokat használta, mert sok mássalhangzóhoz hasonlóan ezek is elsősorban az ajkak, a nyelv és az állkapocs mozgásával képződnek, nem a hangok használatával.A nyelv evolúciójában a magánhangzószerű majomhangok kutatásához képest a mássalhangzók tanulmányozása jóval bonyolultabb. Serge Wich, a liverpooli John Moores Egyetem kutatója, a tanulmány vezető szerzője szerint azonban ezek fontos alkotóelemei a nyelv fejlődésének. Kiemelte: a legtöbb nyelvben jóval több a mássalhangzó, mint a magánhangzó.