Bedobozolta Kiszel Tündét az Irigy Hónaljmirigy

Hófehérke, Kiszel Tünde, néger guminő, és sok vicces animáció - ismét egy új videóval sorozza meg rekeszizmainkat Magyarország nyolc legviccesebb férfija. Az Irigy Hónaljmirigy ezúttal az Alma együttes örök érvényű slágerét, a Ma van a szülinapom című dalát fényesítette újra.A Halott Pénz Darabokra törted a számom című óriási sikere után - a videót több, mint kétmillióan látták összesen - újabb humorbombával támadnak a Mirigyes fiúk. Most az Alma együttes örök slágerét, a Ma van a szülinapom számát gyúrta át a banda, a tőlük megszokott jellegzetes poénokkal.Az együttesnek ez az első olyan klipje, amely teljes egészében green box technikával készült, mivel hűek szerettek volna lenni az eredeti videóhoz, a háttérben megjelenő képeket pedig gyerekek készítették. Sipos Tomi elmondása szerint nagyon jó hangulatban telt a forgatás, a különleges körülmények ellenére is:"Ilyen klipet még nem csináltunk, mint az Alma együttes, tehát ami gyerekeknek szól, de mégis inkább a felnőttek számára vannak benne poénok. Nálunk inkább fordítva jellemző: felnőtteknek zenélünk, de sokszor a gyerekek is vevők rá, sőt. Jómagam is nagy Alma koncertre járó vagyok, és sokszor észreveszem, hogy egy-két vicc inkább az anyukáknak szól - ilyen szempontból van párhuzam - mesélte Tomi.Az új klipben sok olyan poén van elrejtve, amely többszöri megtekintés után tűnik fel a szemlélőnek, ezért ajánljuk mindenkinek a figyelmes tanulmányozást."Nagyon sok apró utalást tettünk, amelyek nemcsak az Alma együttesre, hanem minden zenekarra - így ránk is - érvényesek" - magyarázta Sipos Tomi. "Aki már volt valaha turnén, tudja milyen érzés. Szóval a klip egyfajta paródiája az Irigy Hónaljmirigy zenekarnak is" - tette hozzá Tomi, akitől Varga Győző vette át a szót."Minden koncerten van olyan gyerek, akit az előadás alatt próbálnak megnevelni a szülők. Én örömmel vállaltam ezt a szerepet, viszont annyira elvitt a játék, hogy az egyik statiszta hölgy ösztönből lekevert nekem egy taslit. Mindenkinek nagyon tetszett, így építettünk rá egy poént, és a videóban visszatérő motívum lett. Nagyon jókat röhögtünk rajta az egész forgatás alatt, és ha valaki jól tud szájról olvasni, akkor elárulhatom, hogy a felirat sem biztos, hogy egyezik..."