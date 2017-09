Bochkorékhoz fordult az átvert albérlő

Csúnya átverés - Vácról érkezett a fővárosba - a múlt hét közepén - várandós feleségével és kislányával az a fiatalember, aki Budapesten kapott munkát, ezért az egész családot felköltöztette, hogy egy albérletben kezdjenek új életet.A bútorokkal felpakolt családot, megérkezvén a lakáshoz, egy ember várta, aki főbérlőként mutatkozott be, s rögtön el is kérte az első havi díjat és annak kétszeresét, mint kauciót.A gyanútlan fiatalember átadta a 240 ezer forintot, a "főbérlő", akiről kiderült később, hogy a lakás albérlője volt, azonban lelépett. A csúnyán átvert család helyzete, a kipakolt bútorokkal a lépcsőházban, teljesen kilátástalanná vált.Bár a ház lakói segítettek, beengedték például őket fürdeni, de az mégiscsak tarthatatlan, hogy lépcsőházban éjszakázzanak, a gyerekük onnan menjen iskolába. Pedig az első napokban ez történt, míg a hétvégén az apuka, végső elkeseredésében, a Music Fm-hez írt egy kétségbeesett levelet.Bochkorék a hétfő reggeli adásban azonnal hívták a családfőt, aki miután elmondta történetét, egy órán belül vagy félszáz ajánlatot kapott, majd sorjáztak a többi felajánlások. Összegyűlt egy csomó pénz, ajánlottak fel bútorokat, gyermekruhát és lakhelyet is, olyannyira, hogy az Önindító reggeli adását követő délutánon, már új albérletbe is költözött a fiatal pár és a kislány.