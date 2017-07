Caramel új albumára kislánya kacagása is felkerült

Forrás: MTI / Sztárklikk

"Úgy próbálom megírni dalaimat, hogy a közönségem azonosulni tudjon a témákkal, amelyekről énekelek. Most olyan lemezt akartam készíteni, amelyet jó hallgatni, nem erőszakolja meg a füleket, a lelkeket és az agyakat.Egyszerűbb, általam jól ismert témákról akartam szólni, nem kérdéseket feltenni magammal és az életemmel kapcsolatban" - mondta Caramel az MTI-nek adott interjúban.Az előadó kitért arra, hogy azért is 7 lett a lemez címe, mert a szerencseszámáról van szó, ráadásul a hetesnek van egyfajta misztikus tartalma a kultúrában.Hozzátette, hogy a CD borítóján a Caramel 7 szöveget egy új betű- és számtípussal jelenítették meg, ami Bogdán Balázs Balu munkája.Ő készített néhány hónapja A Zeniten túl című szám klipjében 360 fokban körbejárható virtuális valóságot. Az énekes szerint "a betűk és a szám kis kanyarja a klip digitális zaját, rezzenését érzékelteti."A lemezborítót a grafikusként végzett Tarján Zsófi, a Honeybeast énekese tervezte.Caramel felidézte, hogy előző stúdiólemezén, a három évvel ezelőtt megjelent Epicentrumon olyan témákat érintett dalaiban, mint a globalizáció vagy az értékek."A 7 sokkal letisztultabb, emberközelibb, játékosabb lett, több szó esik az érzelmekről, a szeretetről, családról, szerelemről. Persze azért ott van a témák között a szabadság, az igazság is, ezek nagyon fontosak számomra".A Nekem a világ (Szofi dala) című szám kislányának íródott. "Számomra fontos volt, hogy később ezt elő tudja venni, meg tudja hallgatni és emlékezni tud a kapcsolatunkra. Felvettük a kacagását is, ami a szám elején és végén hallható" - fejtette ki Caramel.Caramel az idei évet is karácsonyi nagykoncerttel zárja a Papp László Budapest Sportarénában december 22-én. "Azt tapasztalom, hogy folyamatosan változik a közönségem, és minden évben komoly kihívás az emberek érdeklődését felkelteni" - mondta az előadó.A 2005-ben egy televíziós tehetségkutatón aratott győzelmével országosan ismertté vált énekes eddigi albumai közül négy (Dalok - 2005, Nyugalomterápia - 2005, Lélekdonor - 2010, Vízió - 2011) vezette a magyar listát. Számos slágert írt (Szállok a dallal, Várt váratlan, Mennem kell, Párórára, Te vagy aki kell, Maradjon így, Jelenés) és Fonogram-díjat is kapott.