Cicciolina visszatért a szexipar világába

Forrás: Sztárklikk-Blikk

Saját elmondása szerint elemében érzi magát, amikor le kell dobnia a ruháit.A felnőttfilmezéssel felhagytam, de ez nem jelenti azt, hogy visszavonultam volna. Ismét vállalok erotikus fellépéseket, nemrég egy ­viareggiói szórakozóhelyen, a Maki Maki bárban adtam topless műsort. Minden jegy elkelt, közel 50 ezer euró volt a bevétel - mondta büszkén lapunknak a pornódíva.Staller felnőttfilmes kar­rierje a 70-es években kezdődött, hírnevét azonban az 1986-os Cicciolina Number One című filmjének köszönhette, amelyben egy igazán hardcore szexjelenetben szerepelt.Staller arról is beszélt, hogy szüksége van a fellépésekre, ugyanis az exeivel folyton pereskedett és ez felemésztette pénzének jelentős részét. - Az olasz ügyvédek nagyon sok eurót kizsaroltak tőlem sajnos - panaszkodott.Ezért is vállalok fellépéseket, de a pénz mellett jólesik az is, hogy még mindig szeretnek és rengeteg a rajongóm. Nincs mit szégyellnem, szívesen vállalok topless fellépéseket.Miért is ne tenném, mikor még mindig szépek a cickóim, jó a méretük is, az ilyen mellekért megőrülnek a fér­fiak. Ezt az is bizonyítja, hogy a fellépéseimen mindig rengetegen vannak - mondta Staller Ilona.A művésznő közel 38 éves karrierje tehát nem ér véget, sőt amíg telt házak várják a fellépéseit, nem hajlandó visszavonulni.