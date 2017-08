Cserhalmi György: egy világ ment el megint

"Idén nem szerepelek a Sztárban Sztár zsűrijében"

Mielőtt megint a bulvársajtó félreértesüléseiből kombinálódna ki valami féligazság, ezúton közlöm, hogy meghoztam a döntésemet: idén nem szerepelek a Sztárban Sztár zsűrijében.

Sok sikert kívánok a műsornak, a benne dolgozóknak és a csatornának is. Kívánom, hogy az eddigi évadokhoz hasonlóan most is közönségkedvenc, nézettség- és díjnyertes adásokat sikerüljön összehozniuk!Kicsit sajnálom, hiányozni fog sok vidám perc sok jó kollégával, hiányozni fog a siker, a pénz és a csillogás is. De szerencsés vagyok, hogy mindezért m...