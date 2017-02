Drake mindenkit maga mögé utasított

Forrás: Sztárklikk/MTI

Az énekes negyedik stúdióalbuma, a Views világszerte uralta a lemezeladási listákat és több millió példányban kelt el, valamint milliárdos nagyságrendet ért el az online meghallgatások számában. Drake ezzel olyan sztárokat utasított maga mögé, mint a tavaly ugyancsak remek eladásokat produkáló Adele és a Coldplay.Az adatokat a Nemzetközi Hangfelvétel-ipari Szövetség (IFPI) tette közzé, amely Drake-nek ítélte oda a Global Recording Artist of the Year Award elnevezésű díját.Drake One Dance című kislemeze 15 héten át uralta a listákat Nagy-Britanniában, majdnem megdöntve Bryan Adams (Everything I Do) I Do It For You című slágerének rekordját.A kanadai hiphopsztár Views című lemeze azonban csak nyolcadik helyen végzett a szigetország legtöbb eladást produkáló albumainak sorában, míg Németországban, a világ harmadik legnagyobb zenei piacán a korong mindössze a 100. helyet szerezte meg az év legjobbjainak listáján.Az IFPI nem tette közzé Drake országos eladási adatait, ezért nem tudni pontosan, hogy az énekesnek hogyan sikerült a csúcsra törnie, de nagyon valószínű, hogy az online zenemegosztó szolgáltatásokon elérte sikere állnak a háttérben.A Views lett ugyanis az első album, amely elérte az egymilliárdos online meghallgatást az Apple Musicon - amelyen annak idején a korong debütált -, míg a One Dance volt az első dal, amelyet egymilliárdszor hallgattak meg a Spotify-on.Több mint négymilliós eladott példányszámmal a Views uralta az év végi eladási listákat az Egyesült Államokban is, amely még mindig a világ legnagyobb zenei piaca.Az IFPI 2013-ban alapította meg a Global Recording Artist Award díjat, amelyet eddig a One Direction-nek, Taylor Swiftnek és Adele-nek ítélt oda.A 2016-os év legjobbjainak rangsorában Drake-t David Bowie, a Coldplay, Adele, Justin Bieber, a Twenty One Pilots, Beyoncé, Rihanna, Prince és a The Weeknd követi a sorban.