Egymilliós ajánlatot kapott Schobert Norbi 13 éves lánya

Forrás: Sztárklikk-Blikk

Tizenöt másodperces videó­kat lehet feltölteni ide, a kiválasztott dalrészletre mindenki elkészítheti a saját krea­tív klipjét (...)Nem tudatosan, de annyira profin műveli ezt, olyan kisugárzása van, hogy Magyarország egyik ismert, milliárdos vállalkozója is felkereste egy milliós ajánlattal, hogy népszerűsítsen az oldalán egy ifjúsági filmet.Mások is jelentkeztek már, hogy működjön együtt velük. Lara egy potenciális tinisztár, szép, gyönyörűen énekel, sportol, akár havi sok millióit is kereshetne, ha én lennék a menedzsere, de őt nem érdekli az üzleti élet.És ez így is van rendjén, élvezze a gyerekkorát - magyarázta a lapnak Schobert Norbert, aki elmesélte, a rajongók mellett sajnos bunkó zaklatók is akadnak, de szerencsére azokat lánya követői hamar leállítják.A fitneszguru azt is elárulta, bizony, már akadnak udvarlói is lányának.Szerencsére jó ízlése van, jóképű, sportos, jól nevelt fiúk­kal találkoztam. Nem szeretem, aki nem köszön előre, bemutatkozásnál nem néz a szemembe.