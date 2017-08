Életéért kűzd a híres pankrátor

Forrás: Sztárklikk-Blikk

Legjobb barátja a rajongótábor megnyugtatására a sportág szlengjét használva annyit mondott, Ricre nem kell még "rászámolni." Cameron Fordham, a 68 éves Flair marketing menedzsere és üzlettársa hozzátette, Ric Flair igazi harcos.Egész élete nagyon kemény volt, 16 bajnoki címének megszerzése nem volt épp egy sétagalopp. A "Nature Boy" néven is ismert pankrátor egyébként tényleg kemény legény, egyszer még egy repülőszerencsétlenséget is túlélt.Flair 40 éven át birkózott a Pankrátor Világbajnokság és a Pankrátor Világszövetség égisze alatt. Augusztus 11-én, éjjel került kórházba, az orvosok mesterséges kómába helyezték.Korábban már kiszivárogtak hírek arról, hogy a mesterséges kómára azért volt szükség, mert így készültek valamilyen műtétre, amit állítólag hétfőn hajtottak rajta végre, de arról aztán nem érkezett információ, hogy felébredt-e a kómából a sportoló.Flair lánya, Charlotte Flair kedden mondott köszönetet az instagramon a rajongóknak és barátoknak, akik szorítanak édesapjáért. Charlotte egyébként édesapja példáján maga is pankrátor lett, ráadásul több milliós rajongótáborral rendelkező, ismert név a női pankrátorok között.Szerdán a lány vőlegénye a Facebookon még mindig arról írt, hogy az apósa küzdelme az életért még folytatódik, továbbra is szüksége van az imákra.