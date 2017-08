Evitával ünneplik a születésnapot

Forrás: Zalai Hírlap

Ebben az évadban 35 éves a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. A legnagyobb vállalkozás az Evita című musical előadása lesz, a feladat az eddigiekhez képest még fegyelmezettebb munkát követel a társulattól, mondta tegnap a Hevesi Sándor Színház évadnyitó társulati ülésén dr. Besenczi Árpád, a teátrum igazgatója - írja a zaol.hu A színpadot ismét tartalommal, élettel fogja megtölteni a Hevesi Sándor Színház csapata. A színház idén ünnepli fennállása 35. évfordulóját, ehhez két kiállítás is társul: az évad elején a műhelyház egykori munkatársának, Bischof Sándornak a festménytárlatát nyitják meg, a szezon végén pedig szintén hajdani hevesis, Tóth Zoltán alkotásai kerülnek a közönség elé. A direktor kiemelte, a zalaegerszegi színház ez évben is meghívást kapott Budapestre, a Vidéki Színházak Fesztiváljára, Az ötödik pecsét című drámát mutatják be.Az évadnyitón elhangzott, a hat nagyszínpadi és két stúdióelőadás mellett az ifjúsági darabok bemutatása is folytatódik, a Tantermi Deszka elnevezésű színházi nevelési programra is számíthatunk.A színház szeretné megtartani a 11.170 bérletes nézőt, sőt, igyekszik gyarapítani a tavalyi 76 ezres látogatószámot, mondta az igazgató. A hajdan jelentős országos színházi programnak számító Nyílt Fórum tavaly újjáéledt, s ebben az évben is Zalaegerszegen találkoznak a dramaturgok, alkotók, drámaírók, hogy a kortárs drámáról tanácskozzanak.A technikai bejelentések között elhangzott, a nyáron új kazánt üzemeltek be az épületben, amely hűtésre is képes.