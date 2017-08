Fenékbe markolásért kirugták az ismert rádiós DJ-t

Forrás: MTI-Sztárklikk

Swift azzal vádolta Muellert, hogy egy 2013-as koncertjén szexuálisan molesztálta, fogdosta.A denveri bíróság azt állapította meg, hogy a volt rádiós lemezlovas egy fotózás során Swift szoknyája alá nyúlt és a fenekébe markolt.Az énekesnő szimbolikus kártérítést, egy dollárt (259 forint) igényelt, ezt is megítélték neki.Korábban Mueller próbálta beperelni a popsztárt, mondván, hogy Swift vádjai "az állásába kerültek". A pert azonban a bíróság a múlt héten elutasította.Hétfőn a bíróság szintén elutasította Muellernek az énekesnő édesanyja, Andrea Swift elleni keresetét is."Elismerem, kivételes helyzetem segített abban, hogy felvállalhassam védelmem hatalmas költségeit egy ilyen perben. Azt remélem, ez azoknak is segít, akiknek szintén meg kell hallani a hangját. Ezért adományokkal fogok támogatni olyan szervezeteket, amelyek a szexuális támadások áldozatainak segítenek" - írta az ítélet után Taylor Swift közleményében.A molesztálás az énekesnő Red című turnéjának denveri állomásán történt. Muellert, aki akkoriban a KYGO rádió műsorvezetője volt, meghívták, hogy találkozzon Swifttel.A popsztár az eset után panaszt tett a KYGO-nál, a DJ-t két nappal később kirúgták.Múlt pénteken Swift akkori testőre vallomást tett, melyben elmondta, hogy látta Muellert a sztár szoknyája alá nyúlni, bár azt nem, hogy "a DJ keze valóban meg is érinti-e az énekesnő testét".