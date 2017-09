Guminő, lovaglópálca, vibrátor, bilincs - volt, akihez mentőt kellett hívni

Apartman, panzió és vendégház az ideális légyott helyszín



Tízből négy szállásadónál próbálkoztak már be rövid foglalással, egyharmaduknál ez ráadásul havi rendszerességgel megtörténik, de vannak olyanok is, akiknél hetente beesnek a titkos légyottra vágyók. A rövid foglalások közel fele 5 óránál kevesebb időre szól, ezen belül a 2 órás időtartam a legelterjedtebb. "Az abszolút rekord egyébként a 20 perc, egy szállásadó beszámolója szerint mindössze ennyi idő telt el a kulcsok átvétele és leadása között" - avatott be a részletekbe Mészáros Judit, a Szallas.hu marketingmenedzsere.A Szallas.hu a már javában zajló Év Szállása verseny alkalmából készített friss felméréséből kiderült, hogy bár a szállásadók egy része szemet huny a történések felett, és kiterjeszti szolgáltatásait a rövid foglalásokra, olykor ők is meglepődnek, hogy mit látnak."Volt, aki a hármas felállás láttán hökkent meg, de valakinek inkább a nagy korkülönbség a zavarba ejtő, főleg, ha az a nő javára szól - tette hozzá Mészáros Judit. - Egy partnerünk arról is beszámolt, hogy egy rövid foglalás alkalmával mentőt kellett hívni az egyik félhez."A távozás hevében gyakran megesik, hogy ott marad ez-az. A legtöbb szállásadó általában fehérneműre és valamilyen szexuális segédeszközre bukkan ilyenkor a szobában, de találtak már guminőt, használt óvszert, szétszakadt ágyneműt és törött széket is.A lebukás veszélye miatt kerüljük a 4-5 csillagos szállodákat, hoteleket, ahol nyüzsögnek a vendégek, helyettük inkább leggyakrabban apartman (45,7%) vagy panzió, vendégház (44,8%) típusú szálláshelyet választunk, ahol kellő feltételek biztosítottak az inkognitóhoz. "Ilyen kényes szituációban igyekeznek elővigyázatosak lenni a vendégek, nehogy egy nem várt ismerős tetten érje őket" - mondta Mészáros Judit, a Szallas.hu marketingmenedzsere.A titkos randevúzás különösen a 31-50 éves korosztály körében elterjedt, az ilyen típusú foglalások több mint kétharmadát ők követik el. Akad azért kirívó eset is, az egyik szállásadó ugyanis arról számolt be, hogy egy alkalommal egy 68 éves úr érkezett hasonló korú partnerével romantikázni.Bár a szállásadók mindent megtesznek a diszkréció érdekében, húszból egy mégis volt már szemtanú egy-egy lebukás során.