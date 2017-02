Ha ilyen a tenyered, az valami rendkívülit jelent!

John Lennon és Yoko Ono szerelméről készül film

Megfilmesítik John Lennon és Yoko Ono szerelmének történetét - értesült a The Hollywood Reporter.

Az egyelőre cím nélküli film producere, Michael De Luka Yoko Onót, Lennon özvegyét is bevonta a vállalkozásba, amelyben a Beatles együttesről és a pár háborúellenes akcióiról is szó lesz.A forgatókönyvön A mindenség elmélete című életrajzi dráma írója, Anthony McCarten dolgozik, aki producerként is jegyzi majd a filmet.De Luca közleményében han...