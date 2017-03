Hatalmas koncertre készül Koncz Zsuzsa

Forrás: MTI-Sztárklikk

Az énekes immár tizenegyedik alkalommal lép az Aréna, illetve elődje, a BS színpadára, ezzel ő Magyarország egyetlen olyan női előadója, aki ilyen sok nagyszabású koncertet adott. Koncz Zsuzsa 1992-től lép fel ezen a helyen, rendszeresen teltházas koncertjeit több DVD-n örökítették meg."Az új lemez, a Vadvilág egyik kulcsdala Ady Endre Történelmi lecke fiúknak című verséből készült Bródy János megzenésítésében, a másik a billentyűs Závodi Gábor által komponált Sírva vigad a magyar, ami nemzeti önismereti tétel" - mondta korábban, a lemez sajtóbemutatóján Koncz Zsuzsa.A rockos hangzású lemez hét dalában működött közre zeneszerzőként és szövegíróként Bródy János. A hangmérnöki és zenei produceri feladatokat is ellátó billentyűs, Závodi Gábor, valamint a gitáros Maróthy Zoltán három számot jegyez, a további szerzők között van Tolcsvay László, Gerendás Péter és Müller Péter Sziámi.Az énekesnő zenekarában a március 11-i koncerten Závodi Gábor és Maróthy Zoltán mellett II. Lengyelfi Miklós basszusgitáros és Tiba Sándor dobos szerepel. Az idei turné februárban Dunaszerdahelyen indult és az Aréna-koncert a hetedik állomás. Budapestet követően márciusban Keszthelyen és Veszprémben, áprilisban Salgótarjánban és Kaposváron lép fel.Koncz Zsuzsa pályafutása 1962-ben a Ki mit tud-on kezdődött, aztán énekelt az Omegával, az Illéssel és rövid időre csatlakozott a Metróhoz is. Az áttörést az Illés zenekarral 1966-ban felvett Rohan az idő című dal (Szörényi Levente és S. Nagy István szerzeménye) jelentette. Sokan úgy tartják, ez volt a magyar nyelvű rockzene első felvétele. Első albuma 1969-ben jelent meg Volt egyszer egy lány címmel.Bródy János a hatvanas évek óta állandó szövegírója, egyben rendszeres zeneszerzője, de készített számos versmegzenésítő lemezt is Arany János, József Attila, Kányádi Sándor és más klasszikus költő műveivel. A nyolcvanas évektől Bródy és Tolcsvay László mellett több más dalszerzővel is dolgozott, köztük van Lerch István, Bornai Tibor, Gerendás Péter, Závodi Gábor vagy a 2013-ban elhunyt Bódi László Cipő is.Legnagyobb sikerei: Ha én rózsa volnék, Ég és Föld között, Jöjj, kedvesem, Valaki kell, hogy szeressen, Miért hagytuk, hogy így legyen, Ahogy lesz, úgy lesz, Mama, kérlek, Csodálatos világ. Koncz Zsuzsa 2008-ban Kossuth-díjat kapott.