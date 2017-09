Hazánk 10 legbefolyásosabb nője a NER-ben

Lévai Anikó

Forrás: atlatszo.hu

A NER legbefolyásosabb asszonya a kormányfő felesége.a nyilvánosság előtt szelíd családanya, aki elmondása szerint nem próbál hatást gyakorolni Orbán Viktor politikájára és aki férje szerint nem értheti meg a férfilélek mélységeit.A miniszterelnök neje talpraesett üzletasszony, rokonságának is biztos pozíciókat, illetve bizniszeket szerez.a kormányfő legnagyobb lánya fiatal kora ellenére a lista második helyére került.A 28 éves Ráhel máris kiemelkedőnek számít a turizmus területén. Tanulmányai elvégzése után közvetlenül, már 2012-ben a Sziget Fesztiválon volt gyakornok. 2014-ben már szaktanácsot adhatott a gazdasági minisztériumban, továbbá taníthatott a Corvinus Egyetemen.Sőt, férjével, Tiborcz Istvánnal Bahreinben "miniszterelnökként" tárgyalt a magyar államot érintően olaj- és gázügyekben.A harmadik helyén állóa NER egyik legsokoldalúbb résztvevője. Kétségkívül bizalmi ember, a legbelsőbb körök tagja, akire a kormányfő rábízta a Terror Házát, az 1956-os emlékévet és a Figyelőt is.Schmidt Máriáé nagy részben a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési (BIF) Nyrt. is, és megkapta a Hűség a Hazához Érdemrend Nagykeresztjét is.a következő, aki míg férje, Szájer József az új alaptörvényt írta, addig Tünde az igazságszolgáltatás NER-kompatibilissá formálásán dolgozott.Az Országos Bírói Hivatal elnökeként mandátuma kilenc évre szól, amit 2021 után is megtarthat, ha nem akad olyan jelölt, akit a parlament kétharmada támogat.Ő az egyik olyan NER-asszony, akit gyakran ér kritika amiatt, hogy vajon saját jogán került-e posztjára, vagy férje "ajánlólevele" nélkül nem juthatott volna ilyen magasra.Orbán Viktor sajtósa és Facebook-oldalának kezelője. Emellett vezető celebek barátnője és nem mellékesen Habony Árpád volt felesége.Emlékezetes, az esküvőjüket a Szépművészeti Múzeumban tarthatták meg, ami egy forintjukba sem került.Kaminski munkáját a NER busásan meghálálta, cége ugyanis korábban több millió forintért adott tanácsot a Fidesz-frakciónak.szociológus a következő, aki Orbán Viktor miniszterelnök egyik főtanácsadója, így a kormány szegénységpolitikájának alakítója.Jelenleg hivatalosan a Miniszterelnöki Kabinetirodán dolgozik, ám az onnan származó tájékoztatás szerint idejének nagy részét terepen, az ország leszakadó térségeiben tölti.Manapság kevesebbet szerepel a médiában, ám néhány hónapja az érte aggódók megnyugodhattak, még mindig miniszterelnöki főtanácsadói pozícióban van, és nem kellett megválnia egymillió forintos fizetésétől, szolgálati autójától és sofőrjétől sem.Következő a TV2. csatorna hírigazgatója,, aki ezért különösen fontos szerepet tölt be a kormány terveiben.A feladatokat pedig végre is hajtja kamatoztatva a bulvár terén szerzett tapasztalatait, és hajlandó legyártatni a politikailag szükségesnek ítélt lejárató riportokat is.Hálás a hírigazgatói pozícióért, hiszen a csatorna elhallgatta Rogán Antal helikopteres botrányát, nemrég pedig a kormány "sorosozásához" kapcsolódva a Tényekben arról számoltak be, hogy Soros György a milliárdos üzletember az anyját is megölte volna.a nyolcadik a sorban. Üzletasszonyként igyekszik magát eladni Rogán Antal propagandaminiszter felesége.Ennek ellenére sokkal könnyebb megtudni, Rogán-Gaál Cecília épp milyen márkájú ruhát és kiegészítőt vett, mint azt, hogy Nakama & Partners Kft. nevű cége mivel foglalkozik.is azon NER-asszonyok közé tartozik, akik magas rangú politikai szereplők feleségeként kerültek be a köztudatba.Ma már üzletasszonyként törekszik az önállóságra, és mindeközben büszkén vállalja fényűző életét mind az Instagramon, mind a Facebookon.A kormánybiztos oldalbordája, aki férje révén nem csak statisztákat közvetít ki nagy produkciókhoz az egyik cége révén, de maga is kap szerepet, így a Pappa pia musicalben is megvillanthatta tehetségét.Mindezek fényében pedig nem meglepő, hogy Vajna Tímea is teljesen elégedett a NER-rel.Tizedik a sorbanaki hosszú utat járt be az elmúlt tíz évben, mióta feltűnt egy szépségversenyen, ahol második helyezést ért el.Útja azonban majdhogynem nyílegyenes volt odáig, hogy ma már egy NER-közeli vállalkozó kedvese és Rogán-Gaál Cecília üzlettársa.A NER-listára felkerült barátnőihez hasonlóan az ő életében is keveredik a bulvárvilág, a luxussal kérkedés, és az üzletasszony-szerep.Hajdú Péter válófélben lévő felesége is sokoldalú személyiségként tündököl a sajtóban. Rogán Cecília üzlettársa a Nakama & Partners Kft.-ben, de bemutatkozott műsorvezetőként is a TV2-csoport televízió-csatornáján, a FEM3-on is.