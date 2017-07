Hazánk fia a Simpson Család életre keltője

Két új Harry Potter-könyv jelenik meg

A Bloomsbury kiadó bejelentette, hogy az első Harry Potter-regény megjelenésének 20. évfordulója alkalmából októberben két új Harry Potter-könyv jelenik meg.

A kötetek kiadását a londoni British Libraryban megnyíló Harry Potter-kiállításra időzítik.A Harry Potter: A History of Magic, The Book of the Exhibition (Harry Potter: A mágia története, a kiállítás könyve) azokat a tantárgyakat mutatja be, amelyeket a Roxfort varázslóiskolában oktatnak. A Harry Potter, A Journey Through a H...