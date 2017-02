Herczeg Zoltán: mától végre nem vagyok "celeb"

"Ez is eljött, mától végre nem vagyok "celeb", akármit is jelentsen ez. Történt ugyanis (ha már tényleg ennyien kérdezitek, miért nem láttok mostanság a médiában), hogy a két nagy ker. csat. egyszerre keresett meg egy-egy nagy, főműsoridős show műsorával, egy éneklőssel és egy főzőssel. Át is mentem a casting-okon szépengyorsan, mint kés a vajon, ám a matematikai (logikai) kérdésnél azonnal elvéreztem mindkét esetben kb. egy napon belül.Valamiért nem értem meg, nyilván mert értetlen vagyok, hogy miért is jó nekem aprópénzért hülyét csinálnom magamból a képernyőn egy ország előtt, ill. még alá is írnom néhány év nagyon szigorú és abszolút elköteleződést adott csatorna mellett mindezért.Ők meg azt nem értik meg, hogy miért kardoskodom állandóan a minőség, tartalom, érték szavakon, mit akarok én ezzel tulajdonképpen, mire akarok kilyukadni? Mikor ezek az érvek pro és kontra matematikai síkra terelődnek, vége is a beszélgetéseknek rögtön. Külön érdekesség, hogy egy ilyen (első) árajánlat küldő e-mailem után azonnal és végérvényesen véget ér az addigi nyájas kommunikáció, és szó nélkül zárul a zügy, annyit se kapok, hogy így nem OK Te hüjjje, sok ez a pénz érted. Érted? Még a fáradtságot se veszik, hogy válaszoljanak. Kertévés berkekben így megy ez, kultúrálisssan.De vannak ám, akiket mindez ez nem zavar, így maradnak hát a jól bevált arcok botlábbal és fahanggal karaokézva, latex gumiruhában a taknyos medencében csúszkálva, habos tortával az arcukba dobálva, csótányevés közben vígan énekelve vagy éppen kutyahányást jóízűen kortyolgatva. Mert van az a pénz. Néhány száz ezer forint.Mindezért mától nem vagyok hát celeb, kiestem a pixisből. Tessék engem akkor keresni kérem, ha az érték, tartalom, minőség szavak érthetővé és szükségessé válnak. Köszönöm szépen a figyelmet, további jó tévézést és szép napot kívánok!"Herczeg Zoltán