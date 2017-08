Hollywoodi sztárok lepték el a Szigetet

A Dubioza a Szigetre készül (VIDEÓ!)

Augusztus 9-én érkezik a Sziget Nagyszínpadra a Dubioza Kolektiv. A rock-punk-folk-world music mixtúrájának egyik legjobb koncertzenekara ezt az alkalmat meg is énekelte, aminek a refrénje a Szigetet élteti:

"Sziget Fest ... in Budapest ...that's in Hungary - Sziget Fest ... a legjobb fest ... you better come and see"És még egy kis videót is kerítettek köré. Olyan jó, hogy beszarás. Itt látható: