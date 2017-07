Horváth Éva kórházba vitte kisfiát

Horváth Éva imádja az anyaság minden pillanatát, Kristóf olyannyira természetes része az életének, mintha mindig is vele lett volna. A kicsi szerencsére éjszaka általában nagyon jól viselkedik, csak etetés idején ébred fel. Nappal azonban a kortársaival ellentétben olyannyira élénk, hogy szó sem lehet arról, hogy hosszabban elszenderedik. Így Évának bármerre is járnak, már komplett tárháza van, hogyan kösse le kisfia figyelmét."Kristóf nagyon megváltoztatta az életemet, de emellett mégsincs olyan dolog, amit ne tudnánk együtt is elintézni. Szinte mindenhova elkísér, és természetesen bárhol is vagyunk, mindennél fontosabb, hogy ő komfortosan érezze magát. Mivel napközben viszonylag keveset alszik, nagyon igényli a szórakoztatást - kezdte Éva."A többi kisbabával ellentétben - akik 2-3 órákat alszanak békésen a kiságyban vagy a babakocsiban - Kristóf általában fél óránál többet nem igazán szunyókál. Így az elmúlt két hónapban már nagy rutint szereztem, hogy minden percben valamilyen módon lekössem a figyelmét. A fiam már most egy igazi felfedező, érdeklődve figyel mindent, könnyedén el tudom szórakoztatni, bármerre is járunk. Nem véletlenül becézem Skubi úrnak. Jól alkalmazkodik, és nem ijed meg idegen környezetben sem.Nemrég a Czeizel Intézetben voltunk élete első orvosi vizsgálatán, ahol igazi angyalként viselkedett. Pedig izgultam kicsit, mert az ilyenkor ajánlott kardiológiai ultrahangvizsgálat után a hasát, koponyáját és a csípőjét is megnézték. Azt gondoltam, a végére elveszíti a türelmét, de példásan viselkedett - folytatta Éva, aki azt is elmondta, amióta Kristóf megszületett, több programot kifejezetten a kicsi miatt rendszeresítettek."Kristóffal kialakult néhány "különös" szokásunk, például képesek vagyunk hosszú kilómétereket cikázni a környező utcában a babakocsival. Sokszor azt gondolom, már csukott szemmel meg tudnám rajzolni a kerület térképét. A másik kedvenc programunk: kirándulni az erdőben és közben hallgatni a madárcsicsergést.Azt vettem észre, hogy a természet közelsége nagyon megnyugtatja Kristófot, minden apró rezdülésre figyel. Talán nem véletlen, hogy otthon is egy baglyos zenélőke az egyik kedvenc játéka, az erdő hangjaival" - tette hozzá a csinos anyuka.