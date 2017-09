Hosszú Katinka megelőzte Aleskát

A hazai élmezőnyben a férfiak közül Majka vitte a prímet, ami bizonyára annak is köszönhető, hogy szinte hetente jelent meg róla egy-egy bulvárhír, vagy új műsorának forgatásával kapcsolatban, vagy éppen arról, hogy feleségét nyaralni küldte, miközben ő vigyázott a gyerekekre otthon.Majka Dzsudzsák Balázst és a legértékesebb magyar celebnek választott Sebestyén Balázst tudta megelőzni a nyáron. Dzsudzsákkal ezúttal sem csak a sporteredményei miatt foglalkozott a hazai sajtó: a nyáron mobilcég alapításáról és friss szerelméről, Palvin Barbaráról cikkeztek sokat.A hazai vizes vb-nek köszönhetően nem meglepő, hogy Hosszú Katinka neve volt a legkeresettebb a női mezőnyben. Olimpiai bajnokunk nem a tipikus celebek életét éli, de neve megkerülhetetlen a leghíresebb hazai hölgyek között. Őt követi Aleska (aki a légtornászás mellett a festésbe is belekóstolt a nyáron), a dobogóra pedig felért az a Rubint Réka is, aki idén nyáron inkább a lányával és az unokahúgával közös cikkekben szerepelt és vált igen népszerűvé a haza internetezők körében.Liptai Claudia lett a negyedik, aki a nyáron az új vőlegényéről és új tévés szerződéséről szóló cikkekkel került fel legtöbbször a híroldalakra. A színésznő Szabó Zsófi születendő gyermekével szerepelt a legtöbbször, ő lett az ötödik a listán, Ördög Nóra pedig a hatodik legkeresettebb női celeb volt idehaza a nyáron, aki leginkább új műsorával kapcsolatban szerepelt a hírekben - derült ki a Habostorta.hu felméréséből.A külföldi celebek körében a zeneipar tarolt a nyáron: Justin Bieber és Ariana Grande volt a legkeresettebb férfi és női celeb a magyar interneten. A férfiaknál Harry Stlyes végzett a második helyen, megelőzve a színész Ashton Kutchert. A női celebeknél Rihanna és Katy Perry fért fel a dobogóra.