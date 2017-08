"Idén nem szerepelek a Sztárban Sztár zsűrijében"

Hajós András

Forrás: Facebook

Sok sikert kívánok a műsornak, a benne dolgozóknak és a csatornának is. Kívánom, hogy az eddigi évadokhoz hasonlóan most is közönségkedvenc, nézettség- és díjnyertes adásokat sikerüljön összehozniuk!Kicsit sajnálom, hiányozni fog sok vidám perc sok jó kollégával, hiányozni fog a siker, a pénz és a csillogás is. De szerencsés vagyok, hogy mindezért máshol is megdolgozhatok.Az igazsághoz hozzátartozik, hogy (hallomásom szerint) a csatorna felsőbb irányítói részéről fenntartások lehetnek a személyemet illetően, így az utóbbi időben már egy mindannyiunk számára méltatlan pávatáncba kezdtünk belecsúszni, hogy ki akarja jobban és ki tesz úgy, mintha ő akarná, ha a másik hajlandó úgy tenni, mintha jobban akarná...Köszönöm azoknak, akik házon belül harcoltak értem, de ennek így nincs értelme, ennél én büszkébb vagyok, kelljek a tehetségemért, nehogy már perzsáztatni kelljen, úgyhogy akkor hagyjuk, legyen békesség, mindenki dolgozzon hite szerint.Sajnálom, ha csalódást okozok azoknak a nézőknek, akik várták a megjelenésemet Sztárban Sztár-ban, őket (és azokat is, akik fotelforradalmi kommentekben szeretnek kioktatni, hogy hol szabad dolgoznom) szeretettel várom majd más műsorok kapcsán a képernyő elé, boldogan köszöntöm őket jegyvásárlóként fellépéseimen és örömmel veszem feliratkozásukat azokon a nemsokára induló channel-eken, ahol műsort fogok szolgáltatni.Talán lehetett volna máshogy, de bevallom nem akartam már tovább várni, inkább döntöttem, tisztább lesz így.