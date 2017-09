Isten Veled, Surda!

Szerző: Vass Zsuzsanna

A nyitott ablakon át hallani lehetett a szomszéd családok hangjait is, ahogy szólongatják egymást befelé a konyhából a szobába: Gyertek hamar, már kezdődik!Hiszen mirólunk szólt. Egyszerű, mégis milyen bonyolult, mindennapi, de mégsem hétköznapi emberekről. Nem úgy, mint a mai szappanoperák erőltetett, hajmeresztő, urizálós nyavalygásai.Pedig ha valamikor, hát manapság kiváltképp sok-sok "Forró szél"-re, és hasonló, közösségteremtő, csupa szív filmre volna szükség. Amelyik jót tesz nekünk, jobbá tesz minket. Jobbá, vagy legalább kicsit elviselhetőbbé a világot.A mai filmek sokaságának értelmetlen brutalitásai, vagy mérhetetlen bugyutaságai helyett. Ami csak rombolni tudja a lelkét elsősorban a gyerekeknek, a fiataloknak, akiket már születésüktől kezdve kultúrposvánnyal igyekeznek tömni a mai médiumok. Mindenáron próbálva megrontani, elbutítani őket. A jelenkor vezérlő szellemiségének - az ember embernek farkasa tébolyult divatjának - megfelelően.Pedig ha valamikor, hát most aztán temérdek kedves, mókás filmre volna szükség, amely nem bántani, gúnyolni, megalázni akar bennünket. Akkor sem, amikor görbe tükröt tart a társadalom és az egyén sokszorgroteszk, morbid megnyilvánulásai elé. Sok olyan őszinte, nyíltszívű alkotásra volna szükség, amelymegmutatja azt is, a lelkünk mélyén mégis mennyi báj, mennyi jó szándék, mennyi, de mennyi szeretet rejtezik bennünk, még egy ilyen romlott, elembertelenített világban is. Megmutatná, hogy mi még tudnánk újra szeretni egymást, ha engedné, hagyná ez az eszement, feje tetejére állított, ön- és közveszélyessé erőltetett világ.Ha a média urambocsá ismét jóra, szépre, hasznosra akarna biztatni minket, és segítene erre nevelni a gyermekeinket is. Nem, nem és nem önzésre! Nem és nem az egymáson mindenáron való átgázolásra, az egymás torkának harapdálására, bármi áron!Mennyivel, de mennyivel szebb lehetne a világ megint! Ha ismét együtt, nem pedig egymás ellen akarnánk megoldani közös gondjainkat, bajainkat. Egymást segítve, erősítve, nem pedig eltiporva!S akkor törékenységünk, emberi gyöngeségeink ellenére is erősek lehetnénk újra.Ha a kedvenc TV-sorozatunk lehetne megint a kedvenc témánk, nem a temérdek bosszantó vagy tragikus hír, néhány cezaromán őrült által szétgányolt világunkról, vagy az ilyen-olyan celebek bugyiügyei.Hát Isten Veled, Surda!Hiányozni fogsz nagyon. Jobban, mint bármikor. Búcsúzóul készítettem egy jó erős kávét, és kortyolgatása közben hallgatom a dalodat. A Sad Adio...