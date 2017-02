Itt az egyszemélyes Tinder!

Shed Simove megunta, hogy a Tinderen túl sok a versenytárs és húzott egy merészet: megalkotta a Shinder nevű applikációt, amelyre csak nők regisztrálhatnak és ő az egyetlen férfi. Ez kicsit olyan, mint az örök kérdés, hogy "ha én lennék az utolsó férfi a földön", de valahol mégiscsak zseniális. Valentin-napra fixen többen matchelnek vele, mint bárkivel - bár egyedüli férfiként ez nem biztos, hogy a legnagyobb bók. Elvileg Shed már több, mint 100 lánnyal matchelt, ami igazán biztatónak hangzik, de a kreativitása nem áll meg abban, hogy kisöpri a konkurenciát a randi-appokról - írja a Comedy Central Írt például egy könyvet, amelyet Amire minden férfi gondol a szexen kívülre keresztelt és nem áll másból, mint 200 teljesen üres oldalból. Továbbá írt - """"írt"""" - egy másikat is, amely a Fifty Shades of Gray nevet viseli (a nagysikerű Fifty Shades of Grey-től egy betű választja el, nagyon ügyes!) és ez is 200 üres oldalból áll - annyi különbséggel, hogy világos szürkéből sötét szürkébe váltanak a lapok a könyv végére! Visszatérve a Shinder nevű applikációjára: felismerte, hogy a több potenciális találat csak növelni fogja a lányok igényeit, ám ezzel az apró trükkel egy nagy hal van a vízben, amelyet minden lány ki akar fogni!