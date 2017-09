Jó hírek érkeztek Tahi Tóth Lászlóról

Forrás: Story

- Javulgatok. Nagyon jót tett a kiadós pihenés vidéki házunkban, ahol végre jutott időm az olvasásra. Rengeteg a pótolnivalóm, ugyanis a könyvtáram az elmúlt hónapokban új könyvekkel gyarapodott. A Balatonban is többször megmártóztam, és sokat sétáltam Szilviával a tóparton - mondta a színművész a Story magazinnak, s azt is elmondta, hogy nagyon hiányzik számára a felújító próbák hangulata.- A szerepeket ébren tartottam az elmúlt hónapokban, többször átolvastam őket, és úgy érzem, bármikor el tudnám bármelyiket játszani. Az október eleje igen sűrű lesz számomra, 3-án lépek fel a műtétem után először a híres Audienciában - amelyből sikeres film is készült - az angol királynő kamarását játszom, és szinte végig a színpadon tartózkodom - mondta.