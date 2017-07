Kanadai cirkuszi társulatok érkeznek idén a fesztiválra

Forrás: MTI

A Cirque du Sziget elnevezésű programhelyszínen egy több mint ezer fő befogadására alkalmas sátorban és egy szabadtéri színpadon felváltva kínálják a magyar és külföldi előadásokat.A szervezők közleménye szerint a fiatalabb nemzedék képviseletében minden nap a budapesti Baross Imre Artistaképző tanulói indítják el az éjfélig tartó műsorfolyamot legújabb, Rómeó és Júlia című előadásukkal. Őket az olasz Circo Riccio követi, amely In Bilico című darabját mutatja be, de fellép a spanyol Compaia Vavel Circus öt hölgyből álló társulata is Garbuix című, sajátos hangulatú műsorával.A szabadtéri színpadon többek közt a kenyai The Black Blues Brothers, az olasz Dario Rossi és a québeci Mr. Banana előadása lesz látható. A szabadtéri színpad műsorát minden nap fél órás tűzzsonglőr-show zárja.