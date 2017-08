Kifosztották az RTL Klub sztárját

"Két kézipoggyásszal utaztam, egy hátizsákkal és egy gurulós kisbőrönddel. Az indulásnál közölték, hogy nem vihetem fel magammal az utastérbe helyhiány miatt, ezért fel kellett adnom. Akkor eszembe sem jutott, hogy hirtelen áttegyem az értékeim a hátizsákba, ráadásul zárható volt a bőrönd"

- mondta az RTL Klub műsorvezetője, aki csak a kipakolásnál szembesült azzal, hogy eltűntek az értékei.Azt mondta, eltűnt 150 dollár, 300 euró, és volt nála magyar pénz is, valamint egy 100 ezer forintot érő óra is, így együtt több mint háromszázezer forint a kár.Mit lehet ilyenkor tenni? Iszak Eszter egész vasárnap próbált intézkedni, hol a repülőtér ügyfélszolgálatát hívta, hol a járatot indító fapados légitársaság számát tárcsázta, ám ahelyett, hogy segítséget kapott volna, 250 forintos percenkénti hívásdíj mellett várakoztatták.A Budapest Airport internetes oldalán található tájékoztató szerint a sérült vagy hiá­nyos poggyász miatti problémát az adott légitársaság szerződött földi kiszolgáló partnerének elveszett­poggyász-pultjánál kell jelezni, még mielőtt az utas elhagyná a tranzitterületet.Amennyiben az utas tartalmi hiányt tapasztal, bejelentését a repülőtéri rendőrségnek is elküldheti az ugyelet@rri.police.hu címre.Az értékeinket célszerű a kézipoggyászba tenni. Igaz, Iszak Eszter is azt gondolta, hogy a kisebb bőröndjét is felviheti a fedélzetre, végül helyhiány miatt kellett feladnia, és előre ezt nem sejthette.Hogy az RTL Klub műsorvezetőjének volt-e utasbiztosítása, azt nem tudni. Viszont minden utazás előtt célszerű utasbiztosítást kötni, hiszen nem kerül sokba, de segítségével akár több havi fizetésünknek megfelelő kárt fedezhet.