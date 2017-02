Kiss Ramóna: a főzés számomra igazi wellness

Reflektorfény, bársonyfüggöny és elismerő pillantások - egy színésznő napjainak természetes részei. A színpadi szerepek és forgatások mellett, azonban ők is ugyanolyan hétköznapi életet élnek, mint mindenki más. Nők, anyák és feleségek, akik munkájuk mellett magukra és családjukra is fordítanak időt. A Playboy Man of the Year múzsa kategória színésznői, Kovács Patrícia, Gryllus Dorka és Kiss Ramóna elárulták, hogyan kapcsolódnak ki a mindennapokban.Gryllus Dorka és Kovács Patrícia napjait a gyereknevelés tölti ki, de szabadidejükben párjukra és önmagukra is kellő figyelmet fordítanak.Ritkán jut időm rá, de imádok európai filmeket nézni. Az is kikapcsolódás számba megy, ha megnézhetem Kornél előadásait" - kezdte Gryllus Dorka, aki nemcsak mint feleség, hanem mint kolléga is figyeli a darabokat. "A szakmai szemet lehetetlen kikapcsolni, mindig tudok újat tanulni és Kornél is kíváncsi a véleményemre. A legtökéletesebb kikapcsolódás azonban az, amikor az egész család együtt van otthon pizsamában és nem csinálunk semmit" - mondta el a Man of the Year múzsa kategóriájának jelöltje.Kovács Patrícia szabadidejének legnagyobb részét gyermekével tölti, viszont a számos színpadi munkához kitűnő kondíció is kell. "Korábban annyira egyszerű volt, hogy jó formában maradjak, nem igényelt külön megerőltetést. Most, hogy telnek az évek, egyre inkább érzem, hogy muszáj több időt fordítanom magamra. Pilatesre, köredzésekre járok, vega vagyok, igyekszem odafigyelni a testemre. Egy színésznek a hangszere a teste, muszáj vigyázni rá" - árulta el Patrícia.Kiss Ramóna is az aktív pihenés híve, azonban ha igazán szeretne kikapcsolódni, csak a főzés jöhet szóba. "A barátaim és a családom is tudja, hogy mindig szívesen készítek nekik valamit, de az igazi öröm számomra, ha elvonulhatok magamban, zenével, egy pohár borral és egy teljesen új receptet találhatok ki" - osztotta meg Ramóna, akinek a konyhai kísérletezés felér egy wellness hétvégével.