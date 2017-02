Kylie Minogue lefújta az esküvőjét

Forrás: Sztárklikk/Bors

Kylie Minogue és Joshua Sasse még 2015 nyarán ismerkedtek meg egymással, az énekesnő korábbi rosszul végződött kapcsolatai miatt ezúttal óvatosan építette kapcsolatát a fiatal színésszel, de a fiatal színész olyannyira meggyőzte, hogy 2016-ban eljegyezték egymást.Az utóbbi hetekben azonban egyre több pletyka röppent fel arról, hogy a szerelem végül mégsem bizonyult tartósnak, Kylie az eljegyzési gyűrűje nélkül mutatkozott, de Sasse hűtlenségéről is több helyen lehetett hallani. Feltehetően az énekesnőhöz is eljutott a hír, ami alapján végül kitette ifjú kedvese szűrét a közös londoni otthonukból - adta hírül a Bors Néhány hónappal ezelőtt még mindketten látványosan tervezgették a közös jövőt, a brit színész görög lagziról ábrándozott viccesen, míg Minouge új családnevét próbálgatta egy interjúban.Kylie Minouge azonban egyelerőe marad Ms Minouge, mivel kiderült, hogy szerelme egy 34 éves spanyol színésznővel csalta. Marta Milans és Sasse tavaly találkoztak egy kanadai forgatáson, ahol állítólag elég hamar összemelegedtek.Ahogy ez a hír a popdíva fülébe jutott, azonnal szakított szerelmével, de csak most szólalt meg nyilvánosan az üggyel kapcsolatban. Instagram oldalán leírta, mennyire hálás a sok szeretetért és támogatásért, amit rajongóitól kap. Diplomatikusan csak annyit írt, a színésszel megbeszélték, hogy ezután külön utakon folytatják. Ismerősei szerint az énekesnő vigasztalhatatlan és teljesen összetört, hogy ez a kapcsolata is zátonyra futott.