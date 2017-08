Forrás: Sztárklikk-Blikk

Most meglátogatták Pétert az előzetesben, és ha már mentek, csomagot is vittek neki. "Végre bemehettünk Petihez a börtönbe, nagyon jó volt már látni. Vittünk neki melegítőt, tiszta ruhát, amire szüksége volt. Ötezer forintért vásároltunk be neki, és vittük dobozban, amit csak kért" - mondta a Blikknek a férfi édesanyja.Szilágyi István szerint fia jól viseli a börtönt. "Nagyon jó a kedve, vidám, már barátokat is szerzett. Szeretne hazajönni, de nem panaszkodik.Most edzeni, gyúrni kezdett a börtönben, vannak társai is, akikkel gyakorol. Jó lenne, ha végre hazajönne" - mondta a színész.