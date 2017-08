Ma Somló Tamás legendás dalai szólalnak meg a Sziget fesztiválon

Forrás: MTI-Sztárklikk

"Bár a Modern Art Orchestra eddigi 12 éves fennállása során dolgozott már fel a popzenébe tartozó műveket, a fókusz alapvetően a kortárs klasszikus és dzsesszmuzsika bemutatása volt.Sok esetben a zenekarunk léte inspirált alkotókat arra, hogy komponáljanak" - mondta Fekete-Kovács Kornél, a MAO vezetője, trombitása az MTI-nek.Mint megjegyezte, a Sziget fesztivál támogatásával Somló Tamás ikrei, Pál és Dániel keresték meg őt egy emlékkoncert-sorozat ötletével, amely a zenész életművét nagyzenekari megszólalásban tálalja. Az ikonikus, öt évtizedes karriert átfogó számokat a MAO tagjai ültették át big bandre.Fekete-Kovács Kornél felidézte, hogy Somló 2002-ben megjelent albumára, a Best of Somlóra Demjén Ferenccel közösen írt egy dalt akkor kétéves kislányának, a Lili, I Love You-t, és megkérte őt, hangszerelje meg a számot szvinges, nagyzenekari hangzásra."Kölcsönös tisztelettel és szeretettel figyeltük egymás munkáit, időszakosan dolgoztunk is együtt egészen a kilencvenes évek végétől. Az első közös munka akkor volt, amikor az LGT nagykoncertet adott a Felvonulási téren.Az elmúlt tíz évben többször előfordult, hogy eljött valamelyik fellépésünkre meghallgatni bennünket" - tette hozzá Fekete-Kovács Kornél.A zenész kitért arra, hogy a szerda esti koncert műsorát a Somló ikrekkel, valamint az est rendezőjével, Novák Péterrel közösen állították össze.Elhangzanak dalok Somló Tamás korai zenészéveiből, az Omega, a Non-Stop, a Kex együttes repertoárjából, és természetesen az LGT számos slágere, valamint a szólókorszak néhány száma is felcsendül. Elhangzik mások mellett a Nem adom fel, a Gondolsz-e rám?, az Ugye mi jó barátok vagyunk vagy A Kicsi, a Nagy, az Artúr és az Indián átirata."A helyszínt, a Magic Mirror Sátort azért választottuk, mert Tomi nem csupán zenészként, énekesként volt fantasztikus előadó, hanem artistaként is jelentős dolgokat mutatott fel. Emellett nagyon kedvelte ezt a helyszínt, amikor kint volt a Szigeten, mindig ellátogatott oda" - mondta Fekete-Kovács Kornél.Az éjszakába nyúló este során tizenhét szám hangzik el, a család felkérése alapján a MAO az áthangszerelésekkel új értelmezést, big bandes, kicsit dzsesszes hangzást próbált adni az ismert slágereknek.A dalok átértelmezésében a Modern Art Orchestra tagjai közül a zenekarvezető koordinálásával még Ávéd János és Bacsó Kristóf szaxofonos, Barbinek Gábor és Korb Attila harsonás, illetve Subicz Gábor és Gráf Ádám trombitás működött közre.Színpadra lép a MAO nyolc tagja mellett Bornai Tibor, Gerendás Péter, Roy és Ádám kiegészülve Köves Miklóssal, a Piramis dobosával, Charlie, az Animal Cannibals, Geszti Péter, Tóth Vera és Gabi, Frenreisz Károly, Vitáris Iván, Fatma, Kama, Peter Ogi, a Blahalouisiana, Bródy János és a Somló gyerekek. Az említett Lili, I Love You-t Fekete-Kovács Kornél szólistaként adja elő kicsit módosított szöveggel, Tomi, I Love You-ként."Az LGT-ből Presser Gábor, Karácsony János és Solti János időegyeztetési okokból nem tud most részt venni a koncerten, de a tervek szerint ősszel lesz folytatás, november második felében az Akvárium Klubban, amelyen már színpadra lépnek" - mondta Fekete-Kovács Kornél