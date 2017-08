Meghalt a texasi láncfűrészes atyja

Alkut kötött a TV2 Hajós Andrással

Andy Vajna csatornáján múlt, hogy a több szakmai díjjal is jutalmazott, és igen népszerű Dalfutár című műsor idén ősszel újra képernyőre kerülhet azok után, hogy Hajós András több alkalommal is elmarasztalóan nyilatkozott a TV2 hírműsorairól, egyszer pedig azt mondta: "halálosan idegesít, ami a Tényekben történik, hányok tőle".

Most úgy néz ki, a Dalfutárért cserében elvállalja a Sztárban sztár műsort is, amelyben eddig is zsűritagként szerepelt.- Azt beszélik, hogy kompromisszumos megoldást ajánlottak Hajósnak - mondta a lapnak egy névtelenséget kérő bennfentes. - Csinálhatja tovább a TV2-n a Dalfutárt, cserébe a Sztárban sztárt is elvállalja. Állítólag Hajós sokáig hezi...