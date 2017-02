Meglepő következménye lehet a stressznek

Feszültség az izmokban

Leggyakrabban a váll és a nyak érintett

A stressz okozta izomfájdalom is megszüntethető

Forrás: sztárklikk/Ötvenentúl

A stressz a mindennapi élet velejárója, ám egyesek nemcsak a feszültségekkel, hanem a belőlük adódó egészségügyi problémákkal is kénytelenek számolni. Sokaknál ugyanis a stressz hatására mozgásszervi problémák (is) jelentkeznek, melyek huzamosabb ideig is fennállhatnak - írja az Ötvenentúl A stressz és a mozgásszervrendszer szoros kapcsolatban áll egymással. Köztudott, hogy a stressz evolúciós eredetű jelenség. Funkciója szerint az életben maradást segítette, veszély esetén riadóztatva a szervezetet, menekülésre késztetve. Ez a funkció máig megmaradt, gondoljunk csak egy ijesztő, feszült helyzetre: ilyenkor izmaink megfeszülnek, egy pillanat alatt készen állunk a helyváltoztatásra. Az evolúciós eredetét tekintve azonban a stressz csak rövid ideig, vészhelyzetben tartott, semmiképp nem jelentett állandósult állapotot - szemben civilizációs származékával, korunk mindennapi stresszhelyzeteivel. Egy-egy határidős munka, emberpróbáló élethelyzet sokszor napokig, hetekig vagy még tovább tart stresszben minket, számos egészségügyi következménnyel fenyegetve testünket. Az izmaink ilyenkor "vészhelyzetüzemmódban" vannak, könnyen belátható tehát, hogy a tartós stressz ugyanúgy negatív következménnyel jár mozgásszerveinkre, mint érrendszerünkre.Amennyiben valaki stresszes életmódot folytat, gyakrabban panaszkodik váll- és nyakfájdalmakra - tapasztalhatják a szakemberek. Az izmok befeszítése ekkor rendszerint öntudatlanul zajlik, így sokszor hiába figyelünk arra, hogy lazítsunk, a nap végére könnyen léphet fel görcsös fájdalom. Ennek oka, hogy stressz hatására a vállakat természetellenes pozícióba, kissé felemeljük, ami bizony kihat a többi izomra is.Fontos tudni, hogy amennyiben gyakran következik be izomfeszülés, izomgörcs, könnyen kialakulhatnak izomcsomók, triggerpontok is, amelyek krónikus fájdalmat okozhatnak. Sajnos minél tovább áll fenn ez az állapot, az egyre fokozódó feszülés és az izomzat közti harmónia megbomlása a test egyéb területein is problémát okozhat, így a váll- és nyakfájdalmat hát- és derékfájdalom is kiegészítheti.Mivel a fájdalmat a túlzott izomfeszülés, valamint a belőle adódó izomcsomók okozzák, a terápia lényege a lazításban rejlik. Jobb esetben otthoni masszázzsal, krémekkel, borogatásokkal a görcs megszüntethető, ám előfordulhat - főleg ha krónikus a probléma -, hogy mindez nem elég, szakorvosi segítségre van szükség. Létezik például olyan injekciós kezelés, amely gyorsan és hatékonyan szünteti meg az izomfeszülést, valamint guna terápiával a kialakult izomcsomókon is lehet segíteni. Nem árt azonban tudni, hogy ezek a kezelések kúrában fejtik ki maximális hatásukat, ám már az első alkalom is jelentős javulás állhat be.