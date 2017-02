Munkaidő közben fizetett szexszabadság járna a közalkalmazottaknak

Forrás: Sztárklikk/444.hu/NewYorkTimes

Overtornea város 550 közalkalmazottjának járna a lehetőség, hogy hetente egyszer egy órára eltűnjenek a munkából, és ilyenkor otthon párjukkal szexeljenek. A cél, hogy jobb legyen az emberek közérzete a munkahelyükön és hogy több gyerek szülessen a városban - fedezte fel a New York Times cikkét a 444.hu A javaslatot a 42 éves képviselő, Per-Erik Muskos nyújtotta be az önkormányzat elé: szerinte elfogadása esetén jó hatással lenne az alkalmazottak moráljára is, és végre esetleg tudnának kezdeni valamit a város fogyatkozó népesség-problémájával is. A szex emellett jót tesz a testnek és bizonyítottan javít a közérzeten is, tette még hozzá.A svéd közalkalmazottaknak már amúgy is jár fitneszóra, ehelyett vagy emellett lehetne ezentúl választani a fizetett szexszabadságot is. A javaslatról tavasszal szavazhat majd a 31 fős közgyűlés.A javaslatot hamar felkapta az országos média is, és egyelőre azt látni, hogy az ötlet meglehetősen megosztó. Ugyan voltak, akik lelkesen támogatták az ötletet, de legalább annyian akadtak, akik különféle kritikákkal éltek. Például az egyedülálló hivatalnokokra gondolva, akik ilyenkor maximum Tinderezni kezdhetnének el munkaidőben.Muskos is elismeri, hogy vannak gyakorlati problémák az ötletével, ugyanakkor kitart amellett, hogy azt teljesen komolyan gondolta. Reális probléma például, hogy mit lehet kezdeni azzal, aki azt mondja, hogy szex miatt ugrik el a munkahelyéről, de valójában inkább csak sétálni megy.