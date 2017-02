Nevezz el exedről egy csótányt!

Ez a nap sajnos nem mindenki számára öröm. Sőt, vannak olyanok, akik kifejezetten rühellik a szerelmesek ünnepét. ( Amiért senkit sem hibáztatunk!) Nos, akadnak olyanok is, akik az exükre emlékeznek Valentin-nap alkalmából, persze nem mindegy, hogy milyen emlékek ezek.A Bronxi állatkert dolgozóinak támadt egy ötlete, ami már most elsöprő sikert arat. 10 dollárért ugyanis hivatalosan is elnevezhetsz az exedről egy csótányt, amiről természetesen "születési bizonyítványt" is kapsz.Persze ezért nem kell New Yorkig repülni, hiszen le lehet bizniszelni online is a névadást.A papírt tetszésed szerint akár postázhatod is az exednek, vagy nézegetheted elégtétellel. Sőt, ha ennyi még nem lenne elég, csótány alakú csokit is rendelhetsz hozzá, magányos estékre, némi kényeztetés gyanánt. Ez utóbbi már kicsit drágább, 50 dollárért juthatsz hozzá...