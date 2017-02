Oprah Winfrey 150 millióért vált meg egy Klimt-fesménytől

Forrás: Sztárklikk/MTI

A Portrait of Adele Bloch-Bauer II című festmény 1912-ben készült. A médiaszemélyiség 2006 őszén vásárolta a festményt a Christie's árverésén 87,9 millió dollárért. A hollywoodi filmes portál a Bloomberg művészeti piaci újságírójára, Katya Kazakinára hivatkozva csütörtökön számolt be a 150 millió dolláros eladásról, amely a szakértők szerint 2016-ban a legnagyobb összegű privát értékesítés lehetett, amelyet egyetlen műalkotásért fizettek ki.A 20. század elején Adele Bloch-Bauer egy híres bécsi szalon háziasszonya volt. Ő és férje, Ferdinand Bloch-Bauer a korszak legjelentősebb művészeti mecénásai közé tartoztak. Ferdinand 1903-ban rendelte meg a szalonban gyakran megforduló Klimttől felesége portréját, és 1912-ben egy újabb portrét. Akkoriban az a pletyka járta, hogy a festő és Adele között szerelmi viszony is szövődött.Amikor Adele Bloch-Bauer 43 évesen 1925-ben váratlanul elhunyt agyhártyagyulladásban, mindkét képet kiállították emlékére Bloch-Bauer Klimt-galériájában. Egészen addig maradtak ott, amíg 1938-ban a nácik annektálták Ausztriát.Ferdinand Block-Bauer Prágába szökött, a házát feldúlták, a festményeit pedig elrabolták. Az osztrák állami Belvedere Galéria szerezte vissza a Klimt-képeket 1941-ben. Ferdinand 1945-ben bekövetkezett halála után a hagyaték közeli rokonaira, köztük Maria Altmannra szállt.Az örökösök jogi úton próbálták visszaszerezni a képeket az osztrák kormánytól. Ennek a pernek a körülményeit ábrázolja a 2015-ben bemutatott Hölgy aranyban című film, amelyben Helen Mirren alakítja Altmannt. A jogi csatározásról három dokumentumfilm is született The Rape of Europa (2006), Stealing Klimt (2007) és Adele's Wish (2008) címmel.A két portré közül ma már egyik sincs Bécsben. Az első portrét Ronald Lauder vásárolta meg 2006-ban 135 millió dollárért. A kép azóta manhattani privát múzeumában, a Neue Galerie-ben van kiállítva, amelyet a Lauder-örökös a 20. századi osztrák és német művészetnek szentelt.Amíg a másik Adele-portré Winfrey tulajdonában volt, egy darabig a New York-i Modern Művészetek Múzeumában állították ki. Jelenleg mindkét portré Lauder galériájában látható egy szeptember 25-ig tartó kiállításon.