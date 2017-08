Orbánt akkor sem játszaná el, ha maga Orbán kérné erre

"Nekem egy tapasztalatom van Vajnáról: munkát kínált, amit igyekeztem a legjobb tudásom szerint elvégezni.



Eközben pedig egy rossz szava nem volt hozzám. Persze ugyanolyan adófizető állampolgár vagyok, nekem sem mindegy, mire költik a pénzem. Nagy súly is volt a vállamon, hogy egy egymilliárdos filmben főszerepet vigyek. De nem az a dolgom színészként, hogy elszámoljak a Soros-propagandáról.



Megvan arról is a véleményem, de nincs ebben döntési kompetenciám. Azt, hogy mit gondolok az Origóról vagy a Tv2-ről, kategorikusan függetlenítem attól, hogy a filmalap milyen jó munkát végez. És végre van lehetőség élvezni a szakma adta lehetőségeket."



"Nem történik az, hogy megvan ugyan a véleménye, de inkább nem hangsúlyozza, hogy meglegyen a következő filmszerep is, és ne a politika alapján ítéljék meg?"



"Nem a következő filmszerepért nem hangsúlyozom, hanem mert a kettőnek semmi köze egymáshoz. Ha arra kíváncsi, megalkuvó alkat vagyok-e, vagy forradalmár, akkor arra azt felelem, hogy forradalmár.

És persze ha a miniszterelnök keres meg, hogy játsszam el őt, nem fogok rábólintani.



Nem az a helyzet, hogy nem gondolok ezekről a dolgokról semmit, de függetlenítem a filmalap ajánlataitól. Vajna ilyen szempontból egy teljesen liberális ember. Ugyanúgy elmondhatom a véleményem, meg is kérdezi, és nem feleli azt: jó, akkor te holnaptól nem dolgozol nálam."



Forrás: mno.hu-sztarklikk.hu

A lapot a Pappa Pia píárját egyengető ügynökség kereste meg azzal, hogy az interjúalany nem szeretné megjelentetni a beszélgetést. Indoklást nem adtak. A lap aztán úgy járt el, ahogy egy tisztességes sajtóterméknek kell, közölte az anyagot, azzal az információval együtt, hogy le akarták tiltani.Vajon mi a kínos ebben a filmre, Szabó Kimmelre vagy netán magára Andyre nézve?Az biztos nem, hogy Szabó Kimmel szerint a Filmalap minden szinten nagyon jól működik. Minimálisan kritizálja a filmet és a rendezőt, mert hiányolta belőle azt, hogy saját magukat idézőjelbe tegyék a figurák, de nyilván ez sem olyan súlyos állítás.Aztán az újságíró rákérdez Vajna bizniszeire és médiaérdekeltségeire, ugyanis a Pappa Pia mögött ott áll az Origo és a Tv2.Erre Szabó Kimmel ezt válaszolta:Melyik lehetett az az állítás, ami miatt le akarták tiltani a szöveget? Hogy Vajna liberális? Hogy Szabó Kimmel forradalmár? Vagy hogy nem játszaná el Orbánt még akkor sem, ha maga Orbán kéri erre?