Örömteli esemény az angol királyi családban

Forrás: MTI-Sztárklikk

A jövőbeni brit uralkodónak és hitvesének első gyermeke, György herceg - aki édesapja után majdan maga is az Egyesült Királyság uralkodója lesz - 2013 júliusában, húga, Charlotte hercegnő 2015 májusában született.A Kensington-palota hétfői közleménye szerint a 91 esztendős II. Erzsébet királynő "elragadtatással" fogadta az újabb dédunoka érkezésének hírét. Vilmos és Katalin harmadik gyermeke az uralkodó és férje, a 96 éves - a közszerepléstől épp a múlt hónapban visszavonult - Fülöp edinburghi herceg hatodik dédunokája lesz.A palota rövid közleménye nem tér ki a gyermek világra jövetelének várható időpontjára.A kommüniké hangsúlyozza ugyanakkor, hogy Katalin hercegnő - csakúgy, mint két előző terhességének korai szakaszában - ezúttal is heveny terhességi rosszullétektől szenved, és ezért már hétfői nyilvános programjait is lemondták.A bejelentés szerint Katalint a Kensington-palotában ápolják. A hercegnőt első terhessége idején kórházban is kezelték, és második várandóssága alatt is programokat kellett lemondani a hasonlóan heveny rosszullétek miatt.A brit sajtó annak idején tényként közölt értesülései szerint az udvar mindkét esetben csak Katalin nyilvánvalóan eltitkolhatatlan kórházi kezelése és a programok törlése miatt kényszerült arra, hogy a terhesség 12. hete előtt nyilvánosságra hozza a hírt.A brit udvari szokásjog alapján ez az a legkorábbi időpont, amikor általában bejelentik, ha a királyi családban gyermek érkezése várható.György herceg és Charlotte hercegnő testvére - nagyapja, Károly trónörökös és édesapja, Vilmos herceg, valamint bátyja és nővére után - az ötödik helyre kerül majd a brit trónutódlási sorrendben, a hatodik helyre utasítva a jelenlegi ötödiket, saját majdani nagybátyját, vagyis Harry herceget, Vilmos öccsét.Vilmos és Katalin harmadik gyermekének trónöröklési helyét immár nem befolyásolná, hogy fiúnak vagy leánynak születik-e, ugyanis a brit kormány kezdeményezésére az elmúlt években elindított és kiteljesedett reformfolyamat eltörölte a királyi fiúutódok trónutódlási elsőbbségét.Így ha a hercegi házaspár harmadik gyermeke fiú lesz, akkor sem lépne nővére, Charlotte elé a trónutódlási sorrendben.