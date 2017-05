Párt kaptak a szenegáli fülesmakik a Szegedi Vadasparkban

Forrás: MTI / Sztárklikk

A szenegáli fülesmaki a Madagaszkáron kívül, Afrikában élő félmajom csoport, a galágók egyik faja. A 16-20 centiméteres testhosszú, 100-300 grammos állat hatalmas szemeivel és mozgékony, nagy füleivel első pillantásra plüssjátékra emlékeztet. Különös megjelenésének oka, hogy éjszaka aktív, fejlett érzékszervei a sötétben történő tájékozódást szolgálják.Afrika szárazabb erdeiben él, a Szaharától délre húzódó övezetben, a fák lakója. A lombkoronában, a faágak között ugrálva közlekedik, ezt segíti meghosszabbodott hátsó lába, az irányításra és egyensúlyozásra szolgáló, 23-25 centiméteres bozontos farka, valamint az is, hogy le tudja hajtani nagy füleit.Elsősorban rovarokkal táplálkozik, de tojásokat, kismadarakat, magokat, gyümölcsöket és virágokat is szívesen fogyaszt.Mivel éjjel aktívak, ezért a Szegedi Vadasparkban napközben sötétben, gyenge megvilágítás mellett figyelhetők meg a szenegáli fülesmakik. Eddig két hímet gondoztak az állatkertben, hozzájuk érkezett egy fiatal nőstény egy lengyelországi állatkertből, azon célból, hogy szaporodjanak, ezzel is hozzájárulva a faj törzskönyvi programjának a sikeréhez.A faj egyedei nyolc hónaposan válnak ivaréretté, a nőstény négy hónapos vemhességet követően hozza világra egy vagy két kicsinyét. Az apró kölyköket anyjuk hathetes korukig szoptatja, két hónaposan a fiatalok már önállóan keresnek táplálékot.