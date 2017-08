Pásztor Anna kiosztotta az anyaságát kritizálókat

Forrás: sztárklikk/Bors.hu

"A gyerekek a világra kíváncsiak, egy fesztiválon meg a világ van felzanzásítva és felturbósítva, az anyáknak meg szükségük van a kikapcsolódásra. Egyedül van mindenki egy 21. századi magányos tömlöcben, hogy oldja meg egyedül azokat a dolgokat, amik alapvetően több embert igényelnek, és a nőknek mostanában azért más feladatuk is van... szerintem meg kell menteni a világot. Nem karddal meg óriási bizniszekkel meg nem átvéve a férfiak feladatát, a világnak most már ölelésre van szüksége, és ezt a nők tudják adni. Tehát főzz, moss, takaríts, nevelj gyereket meg mentsd meg egy kicsit a világot és menj el melózni, ez bárkit kicsinál "- jelentette ki Pásztor Anna Anna.Ő is szaladt már sikítva a vécébe sírni egy-egy kimerítő nap után.Ha egy anya rottyon van, mínuszban van, akkor az adás körforgása megáll. Amikor érzem, hogy koppanásig elfogyott minden, akkor igenis azt mondom, hogy "ácsi", és befröccsözöm a haverokkal - szögezte le az énekesnő.