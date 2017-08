PJ Harvey végre Magyarországon

PJ Harvey az elmúlt huszonöt év talán legfontosabb brit dalszerző-előadója, aki bőséges életműve mellett magáénak tudhatja az NME életmű díját és a Mercury Prize-t, legújabb lemeze, a The Hope Six Demolition Project pedig tavaly jelent meg, a sorban immáron kilencedikként.Az utánozhatatlan dalszerző-gitáros-énekeső először játszik Magyarországon ma este 19.30-tól a Dan Panaitescu Nagyszínpadon. Utána a Kasabian veszi át a terepet, akik két éve is igen forró hangulatot teremtettek a Szigeten. Új lemezük, a For Crying Out Loud nemrég jelent meg, a zenekar szerint pedig történetük legjobb számai hallhatóak a friss albumon. Izgatottan várjuk! A Nagyszínpadon egyébként a szintén figyelemre méltó Mando Diao csap ma először a húrok közé, kiknek személyében Svédország egyik leghíresebb garázs-rock zenekarát tisztelhetjük, míg az elmaradhatatlan zászló party után Rudimental őrjíti meg a közönséget élő show-jával.Mindeközben az A38 Sátorban a Quimby játszik, akik már a legelső Szigeten is felléptek - igaz, akkor még egy jóval kisebb színpadon. A tavaly 25 éves zenekar varázslatos látványvilággal és ördöngös rock and rollal hasít bele a délutánba. Őket követi még az este folyamán a dallamos brit folk-rock duó, a Bear's Den, a Punnany Massif, valamint a legkülönfélébb hangmintákból is zenét csiholó DJ Shadow.A Petőfi Rádió - Telekom VOLT Fesztivál Színpadnál az őrült Tudósok, a '70-es évek örvénylő pszichedeliájával behúzó Middlemist Red és a #elnöki Wellhello lép fel többek között. Az Európa Színpadnál egyenesen Bejrútból, egy páratlan kulturális olvasztótégelyből érkezik méregerős muzsikájával a The Wanton Bishops, de a Bollywood-i zenét játszó ausztrál Bombay Royale koncertjét sem érdemes kihagyni.Az elektronikus zene paradicsomában, a Telekom Electronic Beats Arenaban lép fel Ausztrália legmenőbb csaj párosa, a Grammy-díjas Nervo és szintén a "kenguruk földjéről" érkezik ide Thomas Jack is a lejátszókhoz.Idén a singer-songwritereknek kedvez egy régi-új helyszín, a The Music Box, ami már megjelenésében is különleges. A blues helyszínből átalakult, a BLOKK Építész Műhely által tervezett színpadon ma este Readbest Wilson, Petruska és Lovely Quinces mellett Jaimie Wilson játszik. Wilson nőből operáltatta át magát férfivá és bár a zene gyerekkora óta életének szerves része volt, az átalakulás során nyúlt csak gitárhoz és kezdett el dalokat írni megváltozott hangjára.A Sziget, mint a Szabadság Szigete teret ad az innovatív beszélgetéseknek is, melyeken keresztül nyitottabbak, befogadóbbak lehetünk, emberi történeteket ismerhetünk meg és egymást is inspirálhatjuk. Ilyen beszélgetéseknek és közös elmélkedéseknek ad otthont például a Cinema Hungary / TEDx Budapest Club Sátor vagy a Magic Mirror. Utóbbiban ma 17 órától a Láthatatlan melegek címmel lesz beszélgetés Steiner Kristóf vezetésével, arról hogy mit tehet az, aki a másságot nem elfogadó és befogadó közösségekben él, három, a járatlan ösvényt választott vendéggel. Míg a TEDx Szigetre települő előadói között lesz ma Kovácsik Levente, aki két éve véghez vitte a lehetetlennek látszót: társával egy 1 méter széles kajakkal, a világon elsőként kelt át az Atlanti-óceánon. A nem mindennapi kalandról és arról, milyen út vezetett a célig mesél majd nekünk. Morandini Viktor pedig azt állítja megtalálta a boldogság titkát, amit velünk is megoszt majd.