Pszi­cho­ló­gus­hoz küld­ték Osz­ter fe­le­sé­gét

Mint ismeretes, a zongoraművésznő még februárban koccant az Istenhegyi úton az előtte haladó autóval. A helyszínre érkező rendőrök azonnal elvették a jogosítványát, majd háromszázezer forint pénzbírságot szabtak ki rá.

A Blikk információi szerint viszont a napokban azt a határozatot is kézhez kapta, amelyben az áll: legközelebb 2018. augusztusában vezethet újra.Bár Failoni vezetői engedélyét 17 hónapra volták be, Dr. Kamarás Péter ügyvéd elárulta, hogy a jogosítvány elvételétől számított hónapok is beleszámítanak a büntetésbe: azaz öt hónap már le is telt az eltiltásból.E...