Pucér pasi sétálgatott Veszprém belvárosában

Forrás: Sztárklikk/Omegahírek

A rendőrséget az Omegahírek szerkesztősége riasztotta, előtte azonban kifaggatták a férfit, mégis miért hagyta otthon a ruháit.Azt mondta, nem fázik, mert őt a belső fény fűti, Indiából érkezett és azért jött, hogy gyerekeket gyógyítson. Szerinte a meztelenség természetes állapot, így is jöttünk a világra, nem is érti, miért kellene szégyellnie magát.Rendkívül zavartnak tűnt, tekintete is zavaros volt, azon kívül, hogy a Földön van, többet nem tudott, de szerinte ez elég is.A helyszínen nem derült ki, hogy pszichés betegség vagy kábítószer hatása alatt állt-e.