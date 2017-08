Radics Gigi és Király Viktor újra együtt

Az augusztus 15-én debütáló Pappa Pia a 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereiből építkezik, amelyeket újrahangszerelve élvezhetnek majd a nézők, de két új dalt is írt hozzá Rakonczai Viktor és Balázs Ádám.A nyár várva várt filmje a Pappa Pia, ami számos ismerős slágerrel szórakoztatja majd a közönséget, ráadásként pedig két vadiúj dal is készült a zenés filmhez, amelyeket már a premier előtt megismerhet a közönség. A Minden nap nyár című sláger már néhány hete a rádiók kedvence, a múlt héten felkerült a MAHASZ Top 40-es listájának 13. helyére.Most pedig egy új zene is debütál, Radics Gigi és Király Viktor egy vidám nyári slágerben buzdítja táncra a közönséget, a közös zene a Pappa Pia dal címet viseli."Jöhet a tánc, kezeket fel, nekem csak te, meg ez a zene, ami kell" - zendül fel a refrénben a hívogató strófa a két énekes előadásában. A Pappa Pia mindenkit vár a mozikban augusztus 15-től!