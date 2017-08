Robert De Niro ma 74 éves - fotók

De Niro mellett a hónap szülöttje a 40 éves szűz című filmmel és A Hivatal című sorozattal híressé vált Steve Carell, aki szintén a napokban töltötte be 55. életévét. Ennek apropójából az AXN csatorna több kultikus vígjátékkal is tiszteleg a filmes legendák előtt.Első jelentős filmszerepét 20 évesen kapta Az esküvői party című kisfilmben. Az igazi áttörést A Keresztapa második epizódja hozta meg, amivel az első Oscar- díját is megszerezte.De Niro a szerepek kedvéért hihetetlen átalakulásokra volt képes, Scorsese Dühöngő Bika című fimszerepéért például 30 kilót hízott, de a rettegés fokában alakított sittes karakter hitelesebb megformálásáért 20 ezer dollárt fizetett fogorvosának, hogy kuszálja össze fogait.Az erőfeszítés meghozta gyümölcsét, A Dühöngő Bikában játszott alakításáért egy újabb Oscar-szoborral jutalmazták.1993-tól a színészet mellett rendezőként is kipróbálta magát a Bronxi mese című filmjében. A kilencvenes évek második felétől klasszikus vígjátékokban kezdett játszani.Első ilyen szerepe az 1999-es Csak egy kis pánik című film. A kétezres években is töretlen népszerűségnek örvendő színész több tucat filmben játszott. A Csak egy kis pánik sikere nyomán, az ezredfordulót követően több vígjátékban is megcsillogtatta tudását.Napjainkban a színész még mindig aktív, az elmúlt 3 évben több filmben is szerepelt. De Niro saját bevallása szerint rajong a fekete bőrű nőkét, elcsábította Naomi Campbellt, de udvarolt Whitney Houstonnak is.Első feleségével Diahnne Abbotttal 12 évig tartott a házassága, de hivatalosan még tartott a frigy, amikor a színésznek már egy másik nőtől, Helena Springstől született gyermeke. Következő szerelmét, Gillian de Tervillet egy újsághirdetésben látta meg, másfél év után pedig megismerte Toukie Smith-t, akit ugyan nem vett feleségül, de két közös gyermekük született, egy ikerpár, akiket béranya hordott ki. Kapcsolatuk nem sokkal később szintén véget ért.A színész 54 évesen nősült harmadszor, Grace Hightower-t vette el, házasságuk kisebb megszakításokkal 1997 óta tart. Komoly válságot jelentett kapcsolatukban, amikor De Niro-t 1998-ban meggyanúsították, hogy egy párizsi luxusprostituált-lánc szolgáltatásait vette igénybe.A történtek miatt kiutasították Franciaországból és beadták a válópert Grace-szel, a válást azonban sohasem mondták ki.