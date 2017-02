A szörny mindannyiunkban ott lakik

Nem ismerek olyan embert, aki nem volt még széttörve. Ahogy telik az idő, egyre nagyobb rutinnal húzunk elő védekezési technikákat, ha valamilyen trauma ér bennünket. De hol van a határ, ami elválaszt az őrülettől?

A napokban néztem meg a "Hatodik érzék" alkotójának legújabb filmjét. A "Széttörve" végig a mozi foteljébe szegez, néha még jobban is, mint arra épeszű ember vágyna. Már a film főcíme is kifejezetten nyomasztó. Témáját tekintve pedig még annál is több gondolatot ébreszt, mint ahány személyiséggel a film legsokrétűbb karaktere rendelkezik.A mozi után...