Sthol András élő adásban vesztette el szüzességét

Ahogy azt a hallgatók már megszokhatták, a Class FM műsorvezetői érdekes és izgalmas témákkal készülnek a reggeli adásokra, és ez péntek reggel sem történt másként. A hét utolsó munkanapján Sziklai Pál tetoválóművész volt a Morning Show vendége, aki elárulta, annak ellenére, hogy a tetoválás megosztja az embereket, egyre többen varratnak magukra vadabbnál-vadabb motívumokat és ábrákát.A reggeli beszélgetés során az is kiderült, hogy a három műsorvezető közül eddig egyedül Pataki Zita büszkélkedhetett tetoválással, ő viszont mindjárt kettővel is. "A szemfüles TV nézők talán már ki is szúrhatták az időjárásjelentések során, hiszen az egyik tetoválásom a bal csuklómon található.A másik már kevésbé látható helyre került. Egy kolibrit ábrázol, ami az örömteli életet szimbolizálja" - árulta el Zita, aki azt is megosztotta, hogy férje is épp megismerkedésük idején készítette első tetoválást, így számukra ez egy teljesen elfogadott dolog.Stohl András elmondta, ő mindig is viszolygott a tetoválásoktól, de ahogy egyre jobban elmélyültek a témában, hirtelen nagy elhatározásra szánta el magát. "Sosem szimpatizáltam különösebben a tetoválásokkal, és nem gondoltam volna, hogy a mai adásban elvesztem a tetkószüzességem, de ha már itt volt a stúdióban egy igazi művész, úgy voltam vele, hogy miért ne.Persze elsőre nem egy egész hátat beborító ábrát választottam, inkább csak egy apró, végtelen jelet. Őszintén elkezdtem izgulni, mielőtt Pali hozzákezdett volna.Zita próbált felkészíteni az élményre, elmondása szerint ez egy csikis érzés, de nekem azért fájt is egy kicsit" - mesélte András a műsort követően, aki egy kevésbé látható helyet választott tetoválása számára, az alkotás jelentéséről pedig csak titokzatosan beszélt."Hogy mit jelent ez a szimbólum számomra, az legyen az én titkom" - tette hozzá a színész, műsorvezető.