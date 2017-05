Sthol András tudja, hogy kell kimászni a bajból

Király Viktor súlyosan megsérült

Instagramon jelentette rajongóinak a hírt. Valószínűleg kosarazás közben történhetett a baleset, be is gipszelték már a lábát, és lemondta a hétvégi koncertjeit is.

"Hát nem így terveztem a szombati napomat... már be vagyok gipszelve, sajnálom mindenkitől, hogy nem tudok ott lenni a hétvégi koncerteken!" - írta az énekes.